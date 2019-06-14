«Божественные ножки!»: оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза

Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров. Многие отметили, что спортсменка в отличной физической форме. А длинные ноги Ляйсан Утяшевой просто ввели пользователей соцсети в экстаз.

"Ножки моей мечты", "Ноги от ушей", "Божественные ножки!", "Я не первая, но ваши ноги бесконечны", "Как всегда секси – и ни грамма пошлости. А ноги..." – написали фанаты гимнастки. Однако нашлись и те, кто посчитал, что незачем столь откровенно показывать себя.