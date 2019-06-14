«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в день рожденья матери сделала неожиданное заявление. По ее словам, их отношения испортились несколько месяцев назад. 11-летняя Полина постоянно хамила знаменитой родительнице и никак не реагировала на ее просьбы. Однажды Дана Борисова, устав от непослушания дочери, даже порывалась выгнать ее из дома.

Только по прошествии времени девочка поняла, что в сложившейся ситуации есть доля и ее вины. « Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права », — цитируют Дни.ру дочь Даны Борисовой.

В день рождения телеведущей Полина решила не вспоминать о былых обидах и поздравила свою известную маму с праздником.