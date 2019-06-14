Пт, 14.06.2019
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  • «Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

Дана Борисова с дочерью

ФОТО: Instagram

Полина Аксенова в день рождения телеведущей рассказала об их отношениях, пишет Пятый канал.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в день рожденья матери сделала неожиданное заявление. По ее словам, их отношения испортились несколько месяцев назад. 11-летняя Полина постоянно хамила знаменитой родительнице и никак не реагировала на ее просьбы. Однажды Дана Борисова, устав от непослушания дочери, даже порывалась выгнать ее из дома.

Только по прошествии времени девочка поняла, что в сложившейся ситуации есть доля и ее вины. «Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права», — цитируют Дни.ру дочь Даны Борисовой.

В день рождения телеведущей Полина решила не вспоминать о былых обидах и поздравила свою известную маму с праздником.

«Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так, как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем. Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем», — сказала Полина Аксенова.

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