«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в день рожденья матери сделала неожиданное заявление. По ее словам, их отношения испортились несколько месяцев назад. 11-летняя Полина постоянно хамила знаменитой родительнице и никак не реагировала на ее просьбы. Однажды Дана Борисова, устав от непослушания дочери, даже порывалась выгнать ее из дома.
Только по прошествии времени девочка поняла, что в сложившейся ситуации есть доля и ее вины. «
В день рождения телеведущей Полина решила не вспоминать о былых обидах и поздравила свою известную маму с праздником.
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