Пт, 14.06.2019
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Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

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Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского. Позже вместе они проходят в зону досмотра вместе с багажом — судя по величине чемоданов, артисты уезжают надолго.

Согласно гастрольному графику, отдыхать Лазарев планирует до середины июля, когда возобновится его гастрольный тур. 

Сопровождающий звезду «Евровидения» 35-летний Малиновский, по информации их общих друзей, дружен с ним около года. Ранее Алекс числился в продюсерском центре Николая Баскова и являлся одним из его музыкальных проектов.

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