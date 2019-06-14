Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского. Позже вместе они проходят в зону досмотра вместе с багажом — судя по величине чемоданов, артисты уезжают надолго.