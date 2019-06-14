Лучший курорт, город и пляж в Европе: названы победители WTA

Мероприятие посетили сотни специалистов и компаний, которые работают в сфере туризма. Итак, третий год подряд Лучшим европейским направлением для путешественников признана Португалия, в частности ее столица – Лиссабон и регион Алгарве, куда эксперты советуют ехать на пляжный отдых. Об этом пишет Portugal American Journal.

Лучшие места в Европе

В номинации "Ведущий курорт" победил итальянский остров Сардиния.

Сардиния ФОТО: Philip Bird / PantherMedia / Philip Bird

Батуми в Грузии лидировал в номинации "Ведущее направление для развивающегося туризма в Европе".

Батуми ФОТО: Ivan Tykhyi / PantherMedia / Ivan Tykhyi

Мадрид – "Лучшее место проведения встреч и конференций в Европе".

Мадрид ФОТО: beatrice preve / PantherMedia / beatrice preve

Санкт-Петербург (Россия) победил в номинации "Лидирующее направление городского туризма в Европе".

Санкт-Петербург ФОТО: Rainer Pfander / PantherMedia / Rainer Pfander