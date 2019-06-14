Пт, 14.06.2019
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Лучший курорт, город и пляж в Европе: названы победители WTA

Пляж в Варадеро на Кубе.

ФОТО: DESMOND BOYLAN / REUTERS

На острове Мадейра (Португалия) во дворце Белмонд Рейд прошла церемония вручения туристической премии World Travel Awards (WTA), известной как "Мировой туристический Оскар", пишет Сегодня.

Мероприятие посетили сотни специалистов и компаний, которые работают в сфере туризма. Итак, третий год подряд Лучшим европейским направлением для путешественников признана Португалия, в частности ее столица – Лиссабон и регион Алгарве, куда эксперты советуют ехать на пляжный отдых. Об этом пишет Portugal American Journal.

Лучшие места в Европе

В номинации "Ведущий курорт" победил итальянский остров Сардиния.

Сардиния

ФОТО: Philip Bird / PantherMedia / Philip Bird

Батуми в Грузии лидировал в номинации "Ведущее направление для развивающегося туризма в Европе".

Батуми

ФОТО: Ivan Tykhyi / PantherMedia / Ivan Tykhyi

Мадрид – "Лучшее место проведения встреч и конференций в Европе".

Мадрид

ФОТО: beatrice preve / PantherMedia / beatrice preve

Санкт-Петербург (Россия) победил в номинации "Лидирующее направление городского туризма в Европе".

Санкт-Петербург

ФОТО: Rainer Pfander / PantherMedia / Rainer Pfander

World Travel Awards (WTA) – одна из самых престижных наград в индустрии туризма, оценивающая лидеров в сфере туризма, авиакомпании, качество гостиничного бизнеса по всему миру. Победителей выбирают с помощью онлайн-опроса и голосования тысяч специалистов из индустрии туризма и путешествий.

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