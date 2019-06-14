Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной
Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще, пишет Сегодня.
Недавно Настя Каменских показала фото из душа, а сегодня опубликовала утреннее фото.
На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.
"Поймал меня с утра мой мальчик Потап", – подписала фото певица.
Подписчики оценили новое фото Насти Каменских неоднозначно. Многие считают, что замужняя женщина не должна делиться подобными снимками: "Я конечно все понимаю , красиво ,Но мне кажется это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".