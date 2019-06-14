Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной

Недавно Настя Каменских показала фото из душа, а сегодня опубликовала утреннее фото.

На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.

"Поймал меня с утра мой мальчик Потап", – подписала фото певица.