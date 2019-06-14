Пт, 14.06.2019
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Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной
ФОТО 18+!

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще, пишет Сегодня.

Недавно Настя Каменских показала фото из душа, а сегодня опубликовала утреннее фото.

На своей странице в Instagram Настя Каменских поделилась кадром, на котором позирует в постели полностью обнаженной. На снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.

"Поймал меня с утра мой мальчик Потап", – подписала фото певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики оценили новое фото Насти Каменских неоднозначно. Многие считают, что замужняя женщина не должна делиться подобными снимками: "Я конечно все понимаю , красиво ,Но мне кажется это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".

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