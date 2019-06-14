Роза Сябитова: «На старости лет схожу с ума»

57-летняя сваха пожаловалась на депрессивное состояние: телеведущая испытывает чувство страха, а также страдает от непонимания окружающих. По словам женщины, она стала заложницей скандального имиджа, пишет Стархит.
Звезда шоу «Давай поженимся!» известна своей прямолинейностью. Сваха без стеснения задает гостям каверзные вопросы, а порой может резко высказаться в адрес коллег по программе. Однако выработанный годами телеимидж стал беспокоить ведущую. Недавно она пожаловалась, что окружающим тяжело принять ее настоящую: эпатажная сваха из телепередачи вытеснила саму Розу Сябитову.
Женщина подробно рассказала о своем состоянии в микроблоге. «Как меня все заело!» — озаглавила пост звезда. Оказалось, уже третью ночь она страдает от бессонницы и приступов страха.
Непонимание близкого человека спровоцировало горечь обиды. «Да ничего не случилось! Просто выключила «первую кнопку» и включила себя — настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу», — в отчаянии признавалась Сябитова.
Ранее сваха уже говорила о тяжелом эмоциональном состоянии. По ее словам, она второй год работает в бешеном ритме, не давая себе передохнуть. «Очень боюсь отложить дела, которые не заканчиваются и растут как снежный ком! И все чаще грозят накрыть меня лавиной», — сообщала Сябитова.
Она также добавила, что в последнее время чувствует себя рассеянной, заявив о желании обратиться к специалистам. «Теперь приходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то. Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу», — писала сваха.