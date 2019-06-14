«Откуда берутся кретины»: Малышева довела до бешенства россиян очередной выходкой

«Ассоциация «Аутизм Регионы» считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», – говорится в сообщении организации, опубликованном во «ВКонтакте».

«Дело даже не в устаревшем термине, а в самом отношении Малышевой к людям с нарушениями интеллекта, — высказался относительно резонансного инцидента один из родителей. — В программе, расхваливая российскую программу раннего скрининга указанных заболеваний, она сказала буквально следующее: «...иначе мы были бы тут отбитые хором». Это явно демонстрирует пренебрежительное отношение к таким людям. Тяжелые аутисты — «отбитые хором»? Люди с гипотиреозом? С синдромом Дауна? А ведь не все болезни, при которых бывает умственная отсталость, можно вылечить, хотя у телезрителей после программы могло сложиться именно такое впечатление», - приводит «Газета.ru» негодование одного из родителей аутиста.

Сама Елена Малышева не комментирует ситуацию, ее представитель сообщил, что реакции не последует, пока идет премия «Призвание».

«Слово кретин — это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — сказала Малышева во время записи передачи «Жить — здорово».