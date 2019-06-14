Видео: что рассказал Константин Богомолов Ксении Собчак о своей личной жизни

Ксения Собчак взяла интервью у своего нового избранника — худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. 37-летняя телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, по всей вероятности, состоящую из лучших цитат беседы.
«Взяла вот интервью у известного режиссера», — озаглавила пост Ксения Собчак.
На кадрах видеоролика режиссер несколько раз восклицает: «Я люблю тебя!». Дальше следует нарезка изречений Собчак и Богомолова.
Подписчики Ксении Собчак, которые ознакомились с полной версией интервью, отметили — несмотря на интригу о личной жизни, беседа получилась нудной и скучной.