Бузова показала красивые формы в бикини
33-летняя певица отправилась в Турцию с концертами и решила не терять времени зря, пишет Лайф.
Артистка поделилась снимком на своей странице, где предстала в бикини на балконе отеля с красивым видом. Но, как истинная девушка, она сделала несколько фото. И, видимо, не сумев выбрать, какое лучше, выложила еще два подобных в сториз.
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Ольга Бузова
Но Бузова не только продемонстрировала поклонникам свои формы. Она ещё и добавила к посту интригующую подпись о поцелуях, снова заставив поклонников обсуждать ее личную жизнь и напомнив про свою песню.«Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий #поцелуйнабалконе», - написала Бузова.
Однако на сетования Ольги из-за отсутствия парня фанаты ответили недоумением. Они отметили, что недавно певица сама призналась, что у нее завязались отношения. А некоторых поклонников больше заинтересовало само фото, на котором они разглядели фотошоп.