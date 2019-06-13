Бузова показала красивые формы в бикини

Артистка поделилась снимком на своей странице, где предстала в бикини на балконе отеля с красивым видом. Но, как истинная девушка, она сделала несколько фото. И, видимо, не сумев выбрать, какое лучше, выложила еще два подобных в сториз.

Но Бузова не только продемонстрировала поклонникам свои формы. Она ещё и добавила к посту интригующую подпись о поцелуях, снова заставив поклонников обсуждать ее личную жизнь и напомнив про свою песню. « Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий #поцелуйнабалконе», - написала Бузова.