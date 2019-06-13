Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске

телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске. По его словам, в последнее время мальчик начал перегибать палку. Он, к примеру, пописал в ванную и посчитал, что это нормально. Телеведущий дал сыну тряпку и заставил все вытирать. Также Шепелев рассказал, что ребенок после вечерней сказки любит бегать по квартире. Потом он не может заснуть и жалуется, что ему страшно.
«Поэтому, кто встал — тому штраф — день без сладкого. Самое строгое, что я когда-либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет!» – заявил Дмитрий Шепелев.
Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете 😂 #60секунд
Известный телеведущий задался вопросом, как можно одновременно быть строгим, но при этом остаться сыну другом. Он попросил совета у подписчиков.