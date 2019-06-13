Дмитрий Шепелев ввел штрафы для сына Жанны Фриске

телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о воспитании шестилетнего сына Платона, который родился в 2013 году от брака с певицей Жанной Фриске. По его словам, в последнее время мальчик начал перегибать палку. Он, к примеру, пописал в ванную и посчитал, что это нормально. Телеведущий дал сыну тряпку и заставил все вытирать. Также Шепелев рассказал, что ребенок после вечерней сказки любит бегать по квартире. Потом он не может заснуть и жалуется, что ему страшно.

«Поэтому, кто встал — тому штраф — день без сладкого. Самое строгое, что я когда-либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет!» – заявил Дмитрий Шепелев.