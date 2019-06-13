Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Cеть

Кто-то из подписчиков перепутал старшего брата телеведущего с папой. А некоторые поклонники обнаружили сильное сходство между маленьким Максимом и Гарри: «Гарик — копия Максима в детстве»; «Слушайте, а правда Максим маленький прямо как Гарик. Удивительно. Пусть простит меня Максим за нескромное мнение, но правда ли там от Аллы Борисовны данные брали?»; «Сначала подумала, что фото Максима и Гарри переделали под ретро».