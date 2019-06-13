Чт, 13.06.2019
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Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Cеть
Угадайте, кто есть кто?

Максим Галкин

ФОТО: Instagram

В Сети на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография артиста Максима Галкина в детском возрасте со старшим братом. На снимке Максиму около пяти лет, фото сделано примерно в начале 80-х годов. Мальчишки сидят на скамейке — они очень похожи, пишет Пятый канал.

Кто-то из подписчиков перепутал старшего брата телеведущего с папой. А некоторые поклонники обнаружили сильное сходство между маленьким Максимом и Гарри: «Гарик — копия Максима в детстве»; «Слушайте, а правда Максим маленький прямо как Гарик. Удивительно. Пусть простит меня Максим за нескромное мнение, но правда ли там от Аллы Борисовны данные брали?»; «Сначала подумала, что фото Максима и Гарри переделали под ретро».

Маленький Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Максим Галкин на протяжении восьми лет живет в официальном браке с Аллой Пугачевой. В 2013 году они стали родителями близнецов Гарри и Лизы.

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