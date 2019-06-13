«Прекратите фотографировать меня тайком»: скандальная эстонская телеведущая обратилась к фанатам

«Дорогие, пожалуйста, не нужно фотографировать меня издалека и тайком. Вы думаете, что я не вижу, но это не так. Только на этих выходных заметила подобное в Тарту несколько раз и могу сказать, что это очень неприятное ощущение. Сижу ли я около магазина на обочине или ем бургер, я очень дружелюбная, не бойтесь, подходите, сделаем совместное фото, но, пожалуйста, не нужно снимать из-под полы. Я не звезда, а обычный человек, который хочет чувствовать себя спокойно и свободно», - написала Катрин.

