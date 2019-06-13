Не потакайте чужим капризам! Вот самый точный гороскоп на 13 июня

Нестабильны отношения с друзьями, возможны как ссоры из-за пустяков, так и серьезные разногласия. В такой ситуации будет очень кстати поддержка родственников, которые охотно дадут добрый совет. В сфере романтических отношений присутствуют как позитивные, так и негативные тенденции; вас ждут мелкие неприятности, о и без событий, вызывающих неподдельную радость, не обойдется.

Дева

Довольно сложный день ожидает влюбленных Дев. Попытки привлечь любимого человека к осуществлению своих идей и планов едва ли увенчаются успехом. Не исключено нарушение ранее достигнутых договоренностей, которое повлечет за особой ощущение общего разлада, усталости от отношений. Не предпринимайте решительных действий, пока не обдумаете спокойно сложившуюся ситуацию.

С давними друзьями и новыми знакомыми, напротив, вы ладите легко, однако участие в многолюдных увеселительных мероприятиях нежелательно. Лучше использовать этот день для отдыха, учебы, постижения тайн сложных ремесел.

Весы

Продолжайте заниматься ранее начатыми делами, не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Сегодня вы сможете добиться успехов, если будете действовать самостоятельно и решительно, не обращая внимания на неблагоприятные обстоятельства и критические замечания. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности.

Не преподнесет сюрпризов личная жизнь: отношения с близкими гармоничны и стабильны. Очень удачен день для общения с родственниками, семейных праздников. Встреча влюбленных также будет очень приятной.

Скорпион

Этот день не назовешь легким и интересным, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Больших успехов добьются люди творческие, изобретательные и не признающие барьеров в проявлении своих талантов. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов, нежелательно делать крупные покупки, особенно – связанные с будущими поездками.

Благоприятный день для общения с друзьями и родственниками, романтических свиданий. Жизненный тонус высок, вы полны энергии и излучаете оптимизм, а потому легко привлекаете к себе внимание окружающих. Любители светских развлечений прекрасно проведут время в шумной компании.

Стрелец

День в целом благоприятный, интересный, но непростой. Он связан с преодолением преград, открытием в себе новых талантов и возможностей. Реализация ваших планов потребует усилий, но природная изобретательность поможет вам выбрать наиболее легкий путь к достижению цели. Не исключены разногласия в семье, родственники могут вам напомнить об ошибках недавнего прошлого.

Это подходящий день для активного отдыха, поездок и походов. Можно признаться в своих чувствах или предложить любимому человеку нечто необычное. Жизненный потенциал высок, здоровье не подведет.

Козерог

Это день будет удачным для Козерогов, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения бытовых проблем. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, возможны серьезные расходы. Поездки принесут больше проблем, чем радости; в особенности это касается тех, кто собирается в путешествие вместе с семьей.

Снижение жизненного потенциала отразится на физическом и эмоциональном состоянии. Вы не расположены к общению, критично настроены по отношению к окружающим. Все это может стать причиной ссор.

Водолей

Перспективы перед Водолеями открываются заманчивые, но нельзя проявлять поспешность ни в чем. К любому делу нужно готовиться и относиться серьезно; в особенности это касается тех, кто занят решением семейных проблем. Близкие люди едва ли предложат вам помощь, так что будьте готовы действовать самостоятельно.

Вы сможете, вопреки влиянию негативных тенденций, найти общий язык с любимым человеком, прийти к согласию по важным вопросам. Благотворно повлияет на развитие отношений совместный отдых. Финансовая ситуация неблагоприятна, звезды советуют отказаться от напрасных расходов.

Рыбы

Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Помните, что этот день не требует от вас ни героических подвигов, ни серьезных жертв; идите на уступки, если сами хотите этого, и исполняйте чужие желания, если это доставляет вам удовольствие.