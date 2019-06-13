Чт, 13.06.2019
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Мини-ДжейЛо: Дженнифер Лопес выступила с дочерью Эммой

Lauljatar Jennifer Lopez väisas hiljuti koos kihlatuga moeüritust New Yorgis

ФОТО: Scanpix/ Gilbert Flores /Broadimage

Кажется, 49-летняя Дженнифер Лопес готовит почву для будущей карьеры своей 11-летней дочери. В эти выходные певица выступила в Лос-Анджелесе и позволила Эмме спеть вместе с ней на сцене, пишет popcornews.

В декабре прошлого года Дженнифер сняла дочь в клипе на песню Limitless, в котором Эмма повторила несколько образов звезды. А в этом году дочь певицы вышла на сцену, чтобы спеть отрывок из этого трека. Лопес похвасталась талантом Эммы в Instagram-аккаунте, где опубликовала видео с концерта с хештегом #ГордаяМать. Звезда снова нарядила ребенка в почти такое же платье, в каком выступала сама. В комментариях на комплименты звездному дуэту не поскупились диджей Стив Аоки, актриса Дженна Дуан, Ванесса Хадженс, Риз Уизерспун, Зои Солдана и рядовые подписчики Дженнифер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лопес не скрывает, что поддерживает детей в желании выступать и помогает им развивать свои таланты. Певица не только привлекла Эмму к съемкам клипа, но и снимает ее с братом Максом в блогах на YouTube. В мае звезда поделилась видео, на котором Эмма исполнила песню Алиши Киз. В комментариях к ролику фанаты отметили, что девочка определенно унаследовала певческие таланты от отца Марка Энтони и умение двигаться от матери.

Напомним, Дженнифер Лопес отправилась в музыкальное турне Its My Party. В августе, впервые за семь лет, звезда даст концерты в России: 4 августа она выступит в Москве, а 11 августа приедет в Санкт-Петербург.

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