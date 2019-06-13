Мини-ДжейЛо: Дженнифер Лопес выступила с дочерью Эммой

В декабре прошлого года Дженнифер сняла дочь в клипе на песню Limitless, в котором Эмма повторила несколько образов звезды. А в этом году дочь певицы вышла на сцену, чтобы спеть отрывок из этого трека. Лопес похвасталась талантом Эммы в Instagram-аккаунте, где опубликовала видео с концерта с хештегом #ГордаяМать. Звезда снова нарядила ребенка в почти такое же платье, в каком выступала сама. В комментариях на комплименты звездному дуэту не поскупились диджей Стив Аоки, актриса Дженна Дуан, Ванесса Хадженс, Риз Уизерспун, Зои Солдана и рядовые подписчики Дженнифер.

Лопес не скрывает, что поддерживает детей в желании выступать и помогает им развивать свои таланты. Певица не только привлекла Эмму к съемкам клипа, но и снимает ее с братом Максом в блогах на YouTube. В мае звезда поделилась видео, на котором Эмма исполнила песню Алиши Киз. В комментариях к ролику фанаты отметили, что девочка определенно унаследовала певческие таланты от отца Марка Энтони и умение двигаться от матери.