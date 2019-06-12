Прямо сейчас! Поклонники собираются на концерт Стинга в Таллинне

Британский певец прибыл в Таллинн в рамках нового концертного тура «My Songs». Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов. Однако, 67-летний певец продолжает выступать с сольными программами по всему миру.

Напомним, что позавчера Стинг выступал в Риге, где был аншлаг. Судя по всему, на таллиннский концерт пришло тоже большое количество народа. На месте работает наш фотокорреспондент. Следите, ведь фотогалерея постоянно обновляется!