Лера Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери

В Stories знаменитость опубликовала видеозапись. В кадре рабочие устанавливают во дворе особняка телеведущий надувной домик.

Не сложно догадаться, что батут предназначен для игр маленькой наследницы Леры Кудрявцевой. По какому поводу ведущая шоу "Секрет на миллион" сделала дочери Марии такой роскошный подарок неизвестно. Девочке исполнится годик только в августе.

ФОТО: Скриншот с Instagram