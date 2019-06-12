Ср, 12.06.2019
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  • Лера Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери

Лера Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери

Лера Кудрявцева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущая похвасталась новым приобретением. Лера Кудрявцева рассказала о покупке в Instagram, пишут Дни.ру.

В Stories знаменитость опубликовала видеозапись. В кадре рабочие устанавливают во дворе особняка телеведущий надувной домик.

Не сложно догадаться, что батут предназначен для игр маленькой наследницы Леры Кудрявцевой. По какому поводу ведущая шоу "Секрет на миллион" сделала дочери Марии такой роскошный подарок неизвестно. Девочке исполнится годик только в августе.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, Лера Кудрявцева долго скрывала лицо дочери. Однако 1 июня, в День защиты детей, фанаты наконец увидели Машу во всей красе. Поклонники восторгаются девочкой, называют ее кокеткой и куколкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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