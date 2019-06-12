«Как связать себе руки?»: Кристина Асмус рассказала о своих желаниях

"Мне всегда хочется есть именно по ночам. Утром с кофейком слегка заморить червячка – святое дело. В течение дня не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой – ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу. У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала о постыдных привычках Кристина Асмус.

Поклонники поддержали артистку, отметив, что эта проблема свойственна многим. Они успокаивали звезду, мол, на вашей фигуре приступы зверского аппетита не сказываются.

"Кушай ,кушай с такой фигуркой можно и нужно и днем, и ночью", "По вам как то и не скажешь что вы ночная жрица", "Если честно, не похоже, что вы вообще едите)))", – писали обыватели.