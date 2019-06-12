Фигура всем на зависть: новое фото Юлии Высоцкой в купальнике взбудоражило фанатов
Поклонники не могут скрыть своего восхищения, глядя на роскошные формы Юлии Высоцкой, пишет Viva.
Сейчас многие знаменитости улетели в теплые страны, где предпочитают наслаждаться солнцем и плескаться в теплом море, забыв о рабочих буднях. Примеру звездных коллег последовала и 45-летняя Юлия Высоцкая. В своем Instagram телеведущая уже даже поделилась несколькими снимками с отпуска.
Так, на одном фото Высоцкая запечатлена в стильном купальнике синего цвета. Увидев фото, поклонники не смогли скрыть своего восторга от шикарной фигуры знаменитости, и засыпали Юлию комплиментами и вопросами, как ей удается поддерживать свое тело в столь прекрасной форме.
Я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда "впадаю" в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня — двигаться, по мере сил, но делать это каждый день,
- ответила своим подписчикам Высоцкая.