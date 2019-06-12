Ср, 12.06.2019
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  • Фигура всем на зависть: новое фото Юлии Высоцкой в купальнике взбудоражило фанатов

Фигура всем на зависть: новое фото Юлии Высоцкой в купальнике взбудоражило фанатов
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Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

Поклонники не могут скрыть своего восхищения, глядя на роскошные формы Юлии Высоцкой, пишет Viva.

Сейчас многие знаменитости улетели в теплые страны, где предпочитают наслаждаться солнцем и плескаться в теплом море, забыв о рабочих буднях. Примеру звездных коллег последовала и 45-летняя Юлия Высоцкая. В своем Instagram телеведущая уже даже поделилась несколькими снимками с отпуска.

Так, на одном фото Высоцкая запечатлена в стильном купальнике синего цвета. Увидев фото, поклонники не смогли скрыть своего восторга от шикарной фигуры знаменитости, и засыпали Юлию комплиментами и вопросами, как ей удается поддерживать свое тело в столь прекрасной форме.

ФОТО: Instagram

Я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда "впадаю" в йогу, когда много работаю занимаюсь скандинавской ходьбой... Единственное правило для меня — двигаться, по мере сил, но делать это каждый день,

- ответила своим подписчикам Высоцкая.

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