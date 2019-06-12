Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть назойливому фанату

По данным издания Bild, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу. Линдеманн пил пиво в баре вместе со свои знакомым и подружкой по имени Лана. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил певца сделать вместе с ним селфи, но Линдеманн ему отказал.