Ср, 12.06.2019
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  • Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть назойливому фанату

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть назойливому фанату

Rammstein andis 7. veebruaril kontserdi Riias pea 15 000 inimesele.

ФОТО: Jelena Rudi

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику в баре отеля Мюнхена «Байеришер хоф». 

По данным издания Bild, инцидент произошел в ночь на минувшую субботу. Линдеманн пил пиво в баре вместе со свои знакомым и подружкой по имени Лана. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил певца сделать вместе с ним селфи, но Линдеманн ему отказал.

Оскорбленный отказом поклонник принялся оскорблять Лану. Музыкант потребовал от него извиниться перед женщиной, но тот отказался. Конфликт закончился потасовкой: музыкант ударил обидчика своей спутницы локтем в лицо, что привело к перелому челюсти.

Сотрудники отеля вызвали полицию. Полиция же приняла заявление о нанесении телесных повреждений. Линдеманн от комментариев воздержался.

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