Опубликовано первое видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Группа "На-На" опубликовала в "Инстаграме" видеоролик, на котором запечатлён продюсер Бари Алибасов, который вчера, 11 июня, вышел из медикаментозного сна, пишет Лайф.
На кадрах видно, что врачи просят его приподняться, но Алибасов не совсем понимает, что ему говорят.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. На два дня его ввели в медикаментозный сон. Сегодня, 11 июня, он пришёл в себя. Его PR-директор Вадим Горжанкин в беседе с Лайфом рассказывал, что продюсер потерял речь и забыл своё имя после выхода из медикаментозного сна.