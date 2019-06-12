Опубликовано первое видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

На кадрах видно, что врачи просят его приподняться, но Алибасов не совсем понимает, что ему говорят.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. На два дня его ввели в медикаментозный сон. Сегодня, 11 июня, он пришёл в себя. Его PR-директор Вадим Горжанкин в беседе с Лайфом рассказывал, что продюсер потерял речь и забыл своё имя после выхода из медикаментозного сна.