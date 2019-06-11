Вт, 11.06.2019
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Гражданская жена Андрея Урганта опубликовала фото с округлившимся животом

Елена Романова.

ФОТО: Instagram

Елена Романова поделилась с подписчиками недвусмысленным снимком, сообщает Пятый канал.

33-летняя спутница Андрея Урганта обрадовала поклонников новостью о беременности. Елена выложила в Instagram снимок, на котором видно, что до появления на свет малыша остались считанные месяцы. Близкие друзья Романовой не могли поверить, что девушка в положении, но она ответила на все вопросы одним ярким фото.

Поклонники приняли новость положительно, правда, некоторые были удивлены.

Елена Романова

ФОТО: Instagram

Пара живет в гражданском браке с 2012 года. Ходили слухи о том, что они расстались и Елена ушла от Урганта-старшего. Информация не нашла подтверждения. Актер был трижды женат, и от предыдущих браков есть дети. У Андрея Урганта и Валерии Киселевой родился актер Иван Ургант, а в союзе с актрисой Аленой Свинцовой появилась на свет дочь Мария. Вероятно скоро Андрей станет многодетным отцом.

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