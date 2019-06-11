Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Пока продюсер никого не узнаёт и ничего не помнит, об отсутствии риска для его здоровья можно будет говорить лишь спустя пару дней, пишет Лайф.
Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом Лайфу со ссылкой на сына продюсера сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя. К сожалению, ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу,
— рассказал Бари Алибасов-младший.
По его словам, говорить об отсутствии риска можно будет лишь спустя пару дней.
Солист группы "На-на" Владимир Политов, основателем и руководителем которой является Алибасов, рассказал, что коллектив специально для продюсера продолжает "активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу".
Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Семья продюсера решила подать иск к производителю жидкого средства. Близкие Алибасова считают, что из-за плохого зрения продюсер мог перепутать бутылку чистящего средства с йогуртом.