Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя. К сожалению, ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу,