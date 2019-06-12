ТОП-9: Самые живописные променады и пляжи в Эстонии, на которых ты обязан побывать этим летом!

Кого-то привлекают курорты Турции и Египта, кому-то по душе скалистые побережья Норвегии или Шотландии, а мы поговорим о Прибалтике! Ведь в Эстонии – это 3700 километров Балтийского побережья, по которому рассыпано множество отличных пляжей, о которых вы, возможно, даже не знали!

Пляж Ристна (Хийумаа)

Пляжными радостями на Хийумаа можно наслаждаться почти по всему побережью острова! Наиболее популярные места: пляж в Кярдла, коса Сяэре и мыс Пийбу в Кассари, пляж Тырванина на мысе Тахкуна, пляж Луйдья в окрестностях Кыргессааре и пляж Калесте на южном берегу полуострова Кыпу.

ФОТО: Sven Zacek / 3

Пляж Ристна — это один из красивейших пляжей Эстонии, расположенный на острове Хийумаа на вершине полуострова Кыпу. Из-за особенностей морского рельефа при западном ветре здесь образуются волны, идеально подходящие для серфинга. Именно поэтому пляж Ристна пользуется большой популярностью среди любителей водных видов спорта. На пляже Ристна вас ждет крупный песок, а дно становится глубоким всего на расстоянии нескольких метров от берега, пишет VisitEstonia.

Купание на пляже осуществляется под личную ответственность, поскольку пляж не является официальным, и здесь не предоставляются услуги спасения на водах.

Пляж Перакюла (Ляэнемаа)

Нетронутые цивилизацией окрестности и редкая заселенность – это то, что по-настоящему привлекает любителей природы. Нываское побережье притягивает тех, кто любит отдыхать на берегу, а также увлеченных серфингистов. На песчаном пляже Перакюла вас ждут десятки километров морского берега с чистейшим "певучим" песком, пишет VisitEstonia.

ФОТО: EERO VABAMÃGI / PM/SCANPIX BALTICS

Для справки: на пляже Перакюла нет береговой охраны, купание производится под собственную ответственность.

На пляже Перакюла находится площадка для палаток, относящаяся к зоне отдыха Ныва при Центре управления государственными лесами (RMK). Площадка оборудована местами для костра и сухими туалетами, а также парковкой на 200 автомобилей.

ФОТО: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Можете также заглянуть в ближайший лес, где растет черника, брусника и грибы.

Пляж озера Рийска (Тырва)

Озеро Рийска находится на юго-восточной окраине города Тырва, возле Валгаского шоссе. У озера низкие берега, песчаное дно и множество источников.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Глубина озера достигает 12,5 метров. У озера создан песчаный пляж с кабинками для переодевания, туалетами, волейбольными площадками, мостиком для купания и качелями. Безопасность обеспечивает охрана пляжа.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Пляж Ванамыйза (Валгамаа)

Озеро Ванамыйза, расположенное в Тырва - популярное мето летнего отдыха как среди местных жителей, так и для гостей, приехавших сюда издалека. Озеро находится на окраине города, у шоссе Тырва - Пикасилла, пишет VisitEstonia. Его площадь составляет около 2 га, а глубина достигает 10,5 метров.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

На озере установлена самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду (около 11 м). На берегу продают прохладительные напитки и мороженое, а безопасность купающихся обеспечивает береговая охрана. Расположиться можно не только на прибрежном песке, но и на деревянной дорожке или на мостках, также поиграть в волейбол; дети могут покачаться на качелях. На берегу установлены также пляжные и душевые кабинки.

Пляж Рейу (Пярнумаа)

Пляж Рейу находится недалеко от города и пользуется большой популярностью у отдыхающих. Теплый мелководный пляж Рейу, расположенный в 10 километрах от Пярну, особенно понравится семьям с детьми.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Рядом с пляжем вас ждет просторная автомобильная стоянка и беседка в виде перевернутой лодки, рассчитанная на девять человек, в которой можно устроить пикник.

Пляж и пляжный променад озера Тамула (Вырумаа)

Пляж озера Тамула находится в городе Выру на берегу озера Тамула.

Пляж облагорожен и снабжен как кабинками для переодевания, так и аттракционами, где можно поиграть в разные игры. Здесь можно играть в пляжный футбол и бейсбол, загорать на траве или песчаном пляже, лазать по сетке или строить замки из песка. Интересующихся возят по озеру парусник Tuuletark и корабль для увеселительных поездок Tamula vanake, пишет VisitEstonia.

О безопасности заботится служба спасения на водах.

Кети Убомяги ФОТО: Glänel Tirrand / Lõuna-Eesti Postimees

Пляжный променад озера Тамула начинается у отеля Tamula и проходит по пляжу до моста Роозисааре. Для пешеходов поставлены удобные скамейки-качели, с которых удобно наблюдать за возней уток и лебедей.

Африканский пляж и Променад (Ляэнемаа)

О величии Хаапсалу, курорта, известного ещё с царских времён, напоминает прогулочный Променад, жемчужиной которого является деревянный резной Курзал. Гуляя по набережной и мечтательно рассматривая морскую гладь, узнайте время по солнечным часам и отдохните на скамейке всемирно известного композитора Чайковского.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Интересно знать: променад начинается от пляжа с экзотическим названием – Африканский, а заканчивается Шоколадным променадом, названным так в честь когда-то работавшего там кафе. На Променаде есть детская площадка и единственная в городе платформа для наблюдения за птицами. За эстрадой вы найдёте памятник первооткрывателю лечебной грязи Хаапсалу Карлу Хунниусу.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Пляж Кабли (Пярнумаа)

В южной части Пярнумаа, на берегу залива Лийви, вы найдете излюбленное место пляжного отдыха – песчаный пляж Кабли. Низкий пляж с теплой водой – любимое место отдыха семей с детьми. Здесь вы найдете променад, проложенный по прибрежным дюнам и лугам, места для проведения пикников, детские площадки и летнее кафе, пишет VisitEstonia.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Помимо отличного пляжного отдыха, Кабли предлагает занятия и для любителей природы. Всего в нескольких сотнях метров от пляжа находится станция наблюдения за птицами Кабли, учебная природная тропа Кабли, а также центр информации о природе. Поблизости расположены подготовленные места для установки палаток.

ФОТО: MAILIIS OLLINO / PRNPM/EMF

Пюхаярвеский пляж (Валгамаа)

В летний сезон в Отепя отдыхающих ждет прекрасный Пюхаярвеский пляж с чистым песком, мостками, площадками для игры в пляжный волейбол, детскими игровыми площадками и беседками, пишет VisitEstonia.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В Пюхаярвеском парке есть оздоровительные тропы и справочные таблички. Живописный парк приглашает насладиться летом как взрослых, так и детей. Для гостей в инвалидных креслах есть специальные мостик и кабинка для переодевания.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees