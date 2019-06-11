Участника шоу «Голос» нашли мертвым в ванной

Тело Алексея Сафиулина обнаружили в ночь с 8 на 9 июня, пишет Starhit. У него остались двое детей и супруга, с которой он прожил 19 лет. По версии друзей, он уснул в ванной и утонул. Но что действительно случилось, выяснить ещё предстоит.

Алексей родился в Москве, учился на вокальном отделении в ГИТИСе, работал в том числе в Московской филармонии, семь лет был солистом Мариинского театра. Он подарил свой голос в качестве актёра озвучки фильмам и мультфильмам, среди которых "Вверх" и "Ханна Монтана".