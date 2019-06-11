Фото: руки исхудавшей Анджелины Джоли ужаснули Сеть

Пользователи Сети и СМИ бурно обсуждают недавние фото всемирно известной актрисы Анджелины Джоил, сделанные в Колумбии. Болезненная худоба и жуткого вида руки звезды повергли в шок ее поклонников.
В кадре Анджелина Джоли запечатлена в окружении детей. проживающих в беднейших районах Колумбии. Знаменитость улыбается, прижимая к груди журнал, однако поклонники отмечают на снимке только ее отталкивающую худобу и странные руки с разбухшими венами.
Снимок из Колумбии породил новую волну обсуждений серьезных проблем со здоровьем Джоли. Многие заявили, что у актрисы якобы нашли страшное заболевание, и она уже якобы написала завещание.
Однако сама звезда не торопиться комментировать ситуацию и отвечать обеспокоенным фанатам. Известно лишь, что в Колумбию она прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли.