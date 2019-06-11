Егор Крид расстается с самым дорогим ради поклонников

На своей странице в Instagram бывший участник лейбла Black Star выложил розыгрыш. Артист решил отдать свой Mercedes G-Class одному из поклонников. Эту машину он приобрел в 2015 году, его стоимость еще по тем временам составляла около 9 миллионов рублей. Тогда Крид сотрудничал с Тимати, и у него не было никаких финансовых проблем.

"Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее",

– написала под фото знаменитость.

Некоторые поклонники усомнились в искренности намерений Егора. "Да все хотят. Достанется кому-нибудь из знакомых, и на этом все закончится", "Ребята, очнись, слишком дорогой подарок , чтобы отдавать такого красавца в чужие руки", – высказались недоверчивые пользователи сети.

Зато самые верные фанаты были в восторге от такого щедрого жеста. Некоторые даже сочиняли маленькие стишки в поддержку розыгрыша.

"У меня есть старый велик, но увы, нога болит. Скоро будет новый "гелик", мне подарит его Крид",

– написал веселый обожатель.