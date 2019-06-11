Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Врачи упорно пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.

Ситуация остается тяжелой, продюсер до сих пор находится в коме. Содержание гемоглобина в его крови упало до критического уровня – 80 г/л, сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько часов назад продюсер ненадолго пришел в сознание и даже смог произнести несколько слов. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", – рассказал Алибасов-младший.