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Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось

Бари Алибасов

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Появились новые подробности о состоянии Бари Алибасова. Все вокруг в напряжении ждут, когда ситуация наладится, пишут Дни.ру.

Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Врачи упорно пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.

Ситуация остается тяжелой, продюсер до сих пор находится в коме. Содержание гемоглобина в его крови упало до критического уровня – 80 г/л, сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько часов назад продюсер ненадолго пришел в сознание и даже смог произнести несколько слов. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", – рассказал Алибасов-младший.

Напомним, в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Супруга звезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем бытовой химии. 

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