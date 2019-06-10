Потап: «Хотелось раньше рассказать, как я люблю Настю, но у меня была семья»

На протяжении пяти лет поклонники ничего не слышали о личной жизни Потапа: после развода с Ириной Горовой в 2014 году музыкант отказывался говорить на эту тему, а также комментировать отношения с Настей Каменских. И только в этом году, 23 мая, когда звездная пара сыграла свадьбу, стало понятно, что их роман был реальностью.

Сегодня Потап говорит, что чувства к коллеге возникли давно. Он пытался с ними бороться, но потом понял, что искренне влюблен. Артист хотел рассказать о происходящем в его личной жизни поклонникам, но не мог этого сделать, поскольку все еще состоял в браке с Ириной.

«Это было очень трудно сделать. Хотелось всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек! Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично»,

— поделился эмоциями продюсер.

Артист предпочел не раскрывать, когда именно начался его роман с Каменских. Но поклонники до сих пор считают, что первый брак музыканта распался именно из-за этих тайных отношений. Напомним, что продюсер женился на Ирине Горовой еще в 1999 году, пара воспитывала дочь Ирины от предыдущих отношений, а в 2008-м у влюбленных родился сын Андрей. Именно в этот период дуэт Потапа и Насти стал невероятно популярен.

К слову, Потапу удалось расстаться с Ириной на положительной ноте, и сейчас бывшие супруги находятся в прекрасных отношениях. Горовая даже присутствовала на свадьбе артистов, чем немало удивила поклонников.

«Легче всего расстаться с побитой посудой. Но мы решили остаться друзьями. Ира всегда будет матерью моего сына, близким мне человеком. Это не компромисс, это — дружба, понимание. Мы уже как родные люди»,

— объяснил музыкант.

При этом артист не отрицает, что ему было сложно рассказать сыну об отношениях с Настей. По словам Потапа, Андрей отнесся к свадьбе отца с пониманием и уважением. «Это непростой момент, ведь сын очень любит маму. Я спрашивал, как он отнесется к тому, что у папы появится новая жена. На это Андрей ответил, что, если мне будет хорошо, то он не против», — подчеркнул продюсер.