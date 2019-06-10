Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены этим летом

По словам специалиста, у Скорпионов преобразования начнутся с окружения. Астролог советует представителям этого знака следить за тем, что происходит вокруг, ведь кто-то из не самых далеких вам людей задумал вам навредить, а кто-то из вовсе неблизких, напротив, неожиданно поможет вам выйти из затруднительной ситуации. Словом, Павел Глоба советует внимательно следить за «друзьями» и не быть столь пренебрежительным к врагам, пишет TopNews.

У Овнов наступил отрезок «скоростного движения». В этот период Глоба советует оперативно принимать решение «на лету». Внутри вас скрыт колоссальный потенциал, и сейчас самое подходящее время, чтобы его раскрыть. Произойти может все, что угодно - переезд, смена места работы, просто спонтанное путешествие - делайте все без особых раздумий. В это время важно действовать молниеносно, не оставляя себе времени на то, чтобы испугаться. Поверьте, обстоятельства сложатся самым благоприятным образом.