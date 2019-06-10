Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

По словам очевидцев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом» внезапно подскочил к обладательнице титула «Певица года» и вместо того, чтобы поздравить коллегу, выпалил ей в лицо что-то резкое. Свидетели инцидента рассказывают, что до них явственно донеслась лишь финальная часть фразы Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?».

Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим «евровидийным» номером вообще не смог. Однако никто не ожидал, что нервы звезды минувшего «Евровидения» расшалятся настолько.

Реакция самой Лободы последовала уже после выступления. Обнаружив, что во время ее эффектного перформанса, неожиданно опустел звездный вип, окружение Лободы заподозрило в этом Лазарева, который, якобы, «подговорил» коллег покинуть зал, в знак протеста к назначению Лободы хэдлайнером премии. То, что на самом деле гости и артисты просто утомились от жары и растянувшейся на шесть часов церемонии и рванули на afterparty, никого уже не волновало.