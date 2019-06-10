Пн, 10.06.2019
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Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев

ФОТО: Промо

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой, пишет Супер.

По словам очевидцев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом» внезапно подскочил к обладательнице титула «Певица года» и вместо того, чтобы поздравить коллегу, выпалил ей в лицо что-то резкое. Свидетели инцидента рассказывают, что до них явственно донеслась лишь финальная часть фразы Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?». 

Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим «евровидийным» номером вообще не смог. Однако никто не ожидал, что нервы звезды минувшего «Евровидения» расшалятся настолько. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Реакция самой Лободы последовала уже после выступления. Обнаружив, что во время ее эффектного перформанса, неожиданно опустел звездный вип, окружение Лободы заподозрило в этом Лазарева, который, якобы, «подговорил» коллег покинуть зал, в знак протеста к назначению Лободы хэдлайнером премии. То, что на самом деле гости и артисты просто утомились от жары и растянувшейся на шесть часов церемонии и рванули на afterparty, никого уже не волновало. 

На следующий день самые внимательные пользователи Instagram заметили, что Светлана не числится в подписчиках Сергея, а тот не лайкнул ни одного поста Лободы, связанного с премией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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