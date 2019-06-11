Рыбы, позаботьтесь о своем здоровье! Гороскоп на 11 июня

Эмоциональный фон стабилен, личные отношения развиваются в прежнем русле, резкие перемены маловероятны. Звезды говорят о высокой вероятности конфликтов между представителями разных поколений; в особенности это актуально для семей, где не приветствуются самостоятельные решения и иные проявления независимости.

Овен

Овны энергичны в работе, упорны и усердны. Награда за приложенные усилия не заставит себя ждать; можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Последнее особенно актуально для тех, кто в последнее время часто задумывался о смене места работы. Звезды предупреждают о снижении жизненного потенциала, которое может спровоцировать ухудшение как физического, так и психоэмоционального состояния.

Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями; проводить много времени в одиночестве нежелательно.

Телец

Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Вы способны преуспеть в любом деле, за которое возьметесь, причем воплощать свои планы в жизнь можно как самостоятельно, так и с помощью союзников и коллег. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться – сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.

Благоприятный день для активного отдыха, занятий спортом и танцами, посещения бассейна. Сегодня вы особенно чувствительны к музыке, так что концерт любимого исполнителя доставит особое удовольствие.

Близнецы

День необычный, насыщенный неожиданными событиями, разнообразными сюрпризами. Вы можете рассчитывать на перемены в романтических отношениях; в особенности это касается Близнецов, которые хотят признаться в своих чувствах или предложить любимому человеку вступление в брак. Природное обаяние вам не изменит, проблем в общении с новыми знакомыми опасаться не приходится.

С деловой точки зрения день также вполне хорош. Правда, сегодня вам придется заниматься реализацией не собственных, а чужих идей, но даже к этому делу можно найти творческий подход. Вероятны небольшие денежные поступления.

Рак

Раки могут столкнуться с финансовыми трудностями. Велика вероятность задержки ожидаемых поступлений, несвоевременного возвращения долгов. Придется пересмотреть структуру расходов, чтобы избежать более серьезных проблем. Зато с профессиональной точки зрения день хорош невероятно. Есть шанс реализовать честолюбивые замыслы, воплотить в жизнь смелые и удачные идеи. Не бойтесь браться за сложные дела в одиночку – помощники вскоре подтянутся.

Есть шанс изменить к лучшему отношения с любимым человеком, действовать для этого придется весьма осторожно и обдуманно. Наиболее удачным с точки зрения личной жизни день будет для Раков среднего возраста: жизненный опыт подскажет им, как следует поступить.

Лев