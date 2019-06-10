Кайли Дженнер осудили за вечеринку в духе сериала «Рассказ служанки»

21-летняя Кайли Дженнер, как и ее сестры, большая поклонница тематических вечеринок, причем как устроенных ей самой, так и другими. В минувшие выходные звезда отправилась на день рождения своей подруги Анастасии Караниколау, который та решила отметить в духе сериала "Рассказ служанки"(Handmaid's Tale). Для гостей был введен дресс-код: красные платья и белые головные уборы, которые носят героини сериала, пишет Сплетник.