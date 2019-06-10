Кайли Дженнер осудили за вечеринку в духе сериала «Рассказ служанки»

21-летняя Кайли Дженнер, как и ее сестры, большая поклонница тематических вечеринок, причем как устроенных ей самой, так и другими. В минувшие выходные звезда отправилась на день рождения своей подруги Анастасии Караниколау, который та решила отметить в духе сериала "Рассказ служанки"(Handmaid's Tale). Для гостей был введен дресс-код: красные платья и белые головные уборы, которые носят героини сериала, пишет Сплетник.
Но тематику и стилистику торжества интернет-общественность раскритиковала, так как посчитала ее оскорбительной для женщин. Дело в том, что в сериале рассказывается о вымышленном государстве Галаад, которое унижает и порабощает женщин. А сейчас, когда в США активно принимаются законы, ограничивающие репродуктивные права женщин, такая вечеринка выглядит еще более неуместной.
Так, после того как телезвезда опубликовала в своем Instagram кадры с вечеринки, интернет-общественность буквально пришла в ярость.
Кайли Дженнер проводит вечеринку в стиле "Рассказа служанки", в то время как женщины ненавидят правительство теократии.
Кто скажет ей, что на этой вечеринке буквально празднуется порабощение женщин для их биологического размножения?
Кайли Дженнер не поняла "Рассказ служанки", если она устраивает тематическую вечеринку в стиле этого сериала,
— пишут пользователи сети Twitter.
Сама звезда, правда, на критику никак не отреагировала и продолжила публиковать кадры с вечеринки.