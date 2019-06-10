Таро-прогноз на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

Узнать о том, что ожидает в ближайшем будущем, и подготовиться к возможным неприятностям помогут расклады карт таро. Старшие Арканы подскажут всем Знакам Зодиака верную стратегию.
Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом, который поможет провести неделю с 10 по 16 июня с максимальной выгодой для себя. Подсказки старших Арканов расскажут, что нас ожидает в ближайшие семь дней, чтобы каждый смог выбрать верное направление к успеху и не допустить досадных промахов. Не стоит забывать о том, что прогноз носит рекомендательный характер, а значит, принимать ответственные решения нужно самостоятельно. Отсутствие спешки и вдумчивый подход помогут за короткий срок притянуть в жизнь то, что действительно необходимо, ловко уворачиваясь от препятствий на пути к цели.
Овен
По карте «Иерофант» Овнам в начале недели предстоит определиться с тем, куда потратить силы, чтобы достичь поставленной цели. Это может быть новое дело или завершение предыдущего. Совет карты — посвятить себя осмысленному труду и прислушаться к словам мудрых людей. С их помощью будет проще достичь желаемого.
Аркан «Суд» говорит о значительном прорыве и успехе в делах, которые раньше не поддавались. По этой карте Овны смогут завершить начатое, если будут следовать букве закона и не решатся на обман или уловки.
По карте «Верховная жрица» в конце недели Овнов ожидает прекрасная возможность избежать трудностей, если они прислушаются к интуициии не будут торопиться с выводами. Совет этой карты заключается в том, что Овнам важно проявить выдержку, чтобы своевременно включиться в дела и не упустить выгоды.
Телец
Аркан «Иерофант» предупреждает Тельцов о том, что они могут попасть в неприятную ситуацию, если станут потакать перепадам настроения. По этой карте важно соблюдать осторожность и заниматься запланированными делами, а не доказывать окружению свою значимость на словах.
По карте «Правосудие» Тельцам предстоит нести ответственность за свои деяния. Аркан указывает на то, что честные поступки обязательно приведут к успеху, а попытка обмана или самообмана станет дорогой в тупик.
«Отшельник» символизирует временное одиночество и даже изоляцию. Совет этой карты — не спешить, разобраться в себе и найти ответы на насущные вопросы. Это поможет выбрать верный путь к успеху и не совершать досадных промахов.
Близнецы
«Иерофант» указывает Близнецам на испытание воли, которому они подвергнутся в начале недели. По этому Аркану важно соблюдать осторожность, чтобы ненароком не нарушить правил и не загнать себя в тупик. Карта говорит о счастливом исходе событий лишь в том случае, если Близнецы будут честны перед собой и окружением.
«Суд» предвещает Близнецам освобождение от забот и успех в предпринятых делах. По этой карте стоит прислушаться к внутреннему голосу, который поможет определиться с верным направлением и убережет от ошибок.
«Императрица» символизирует мудрость и процветание. Аркан указывает на успехи в личной жизни, когда удается разрешить разногласия с близкими, а также найти истинную любовь. Также Аркан сулит успех в отдаленном будущем, если соблюдать осторожность и не отступать от намеченного плана.
Рак
Аркан «Луна» указывает на внутренние страхи и борьбу, которая предстоит Ракам в начале недели. Они смогут переступить через опасения и продолжить путь, если поверят в то, что способны на большее. В противном случае Раков ожидает не самое лучшее будущее, связанное с блужданием в потемках собственных домыслов и предрассудков.
Аркан «Отшельник» призывает Раков к необходимому для них уединению. По этой карте временная изоляция позволит сосредоточиться на проблемах или целях, найти выход из неоднозначной ситуации, а также отказаться от тех дел, которые не приведут к успеху.
Аркан «Правосудие» говорит о важности объективного суждения, которое поможет избежать промахов. По этой карте Ракам важно нести ответственность за свои поступки, а также принимать самостоятельные решения, что позволит набраться опыта.
Лев
«Суд» сулит Львам избавление от неприятностей или действий конкретного человека, которые мешают счастливой жизни. По этой карте в начале недели получится взять верх над ситуацией и направить ее в нужное русло. Для достижения успеха Львам важно помнить о непредвзятом суждении, что позволит исключить конфликты с окружением.
«Правосудие» призывает Львов к честности: она поможет разрешить конфликты и спорные ситуации. Объективная оценка собственных действий поможет исправить недочеты и избежать шагов, отрицательно сказывающихся на будущем.
«Императрица», выпадающая на выходные, сулит Львам успех в предпринятом деле, однако он придет не сразу. Аркан в раскладе указывает на то, что дела близятся к развязке, а значит, Львам можно положиться на судьбу и не торопить события.
Дева
Аркан «Верховная жрица» символизирует мудрость, которая понадобится Девам в начале недели для решения насущных вопросов. Аркан призывает доверять интуиции, которая обязательно подскажет верное направление и убережет от ошибок.
Карта «Сила» говорит о том, что Девам удастся победить, если они возьмутся за ум и перестанут идти на поводу эмоций. Точный расчет и готовность приложить усилия помогут преодолеть временные трудности и без труда прийти к поставленной цели.
По карте «Маг» Девам предстоит раскрыть спящие способности и научиться действовать не только по заранее подготовленному плану, но и импровизируя. Судьба на выходных предоставит Девам шанс, который нельзя упускать.
Весы
«Иерофант» указывает Весам на важность выбирать лишь те цели, которые приведут к успехам, не размениваясь на мелочи. По этому Аркану в начале недели Весы смогут получить покровительство мудрого человека, который обязательно поможет выйти из затруднительного положения.
«Суд» предвещает перемены в деловой среде. По этой карте возможны поиски новой должности, а также повышение и новые обязанности. Весам стоит помнить о том, что от приложенных усилий зависит конечный результат, а значит, расслабляться и пускать дела на самотек равносильно поражению.
«Императрица» указывает Весам на важность получения образования, которое поможет завоевать новые вершины. По этой карте успех не заставит себя ждать, если уверенно идти к поставленной цели, не торопя событий и не упуская важных мелочей.
Скорпион
Аркан «Влюбленные» указывает Скорпионам на то, что им придется принять ответственное решение, которое разделит их жизнь на «до» и «после». Это значит, что прошлое нужно оставить за спиной, дав себе возможность не останавливаться на достигнутом.
Карта «Солнце» указывает на благополучное время, когда Скорпионы смогут насладиться своим положением, достичь поставленных целей и искупаться в лучах славы. По этому Аркану важно оставить гордость и не пытаться возвысить себя над окружением, чтобы не провоцировать завистников и недоброжелателей.
Карта «Луна» указывает на страхи, которые чаще всего оказываются необоснованными. Совет карты — выйти из сумерек собственных домыслов, чтобы продолжить путь к намеченной цели. По этому Аркану Скорпионам важно взять себя в руки и решиться на ответственный шаг, который поможет освободиться от всего, что пугает и сдерживает.
Стрелец
Карта «Смерть» предупреждает Стрельцов о том, что в их жизни в скором времени произойдут резкие перемены. Карта указывает на период в жизни, когда прошлое словно отмирает, освобождая место чему-то новому. В начале недели возможны потрясения, однако Стрельцам важно держать себя в руках, чтобы избежать ошибочных шагов.
«Солнце» предвещает удачу и исполнение заветных желаний, а значит, Стрельцы смогут оправиться к середине недели и выбрать цель для ее достижения. По этому Аркану смелость и честность, а также оптимистичный настрой помогут избежать неприятностей.
Акран «Дьявол» в таро сулит Стрельцам новые испытания, справиться с которыми поможет сила воли. По этой карте на их пути будут возникать соблазны, от которых стоит отказаться, чтобы достичь того, что было запланировано, без проволочек и ошибок.
Козерог
По карте «Суд» Козерогов ожидает успех после напряженной борьбы. Аркан указывает на то, что начало недели будет напряженным, однако верно выбранная стратегия поможет преодолеть временные трудности и сорвать куш.
По карте «Дьявол» Козероги могут выбрать неверный путь, ведущий в тупик, а значит, в середине недели им предстоит довериться голосу разума, исключив упрямство и потакание эмоциям.
«Звезда» символизирует путь к успеху, не омраченный проблемами и препятствиями. Все, что нужно Козерогам, — собраться с силами и не спеша проделать все необходимое, находясь в гармонии с собойи внешним миром. Отсутствие спешки и спокойная уверенность в себе помогут достичь желаемого уже к концу недели.
Водолей
«Солнце» указывает на отличное начало недели, когда Водолеи смогут исполнить заветные желания, выбрать новую цель и достичь ее в короткий срок. Аркан также указывает на возможность разрешить конфликтымирным путем и зарыть топор войны.
«Колесо фортуны» символизирует перемены в лучшую сторону, однако для того, чтобы они ворвались в жизнь, Водолеям придется положиться на судьбу и не роптать, если что-то идет не так, как они запланировали.
«Мир» говорит об ожиданиях, которые оправдываются. По этому Аркану после очередного успеха Водолеям не стоит брать большой перерыв, и уже в конце недели им важно найти новую цель, чтобы приняться за нее как можно раньше.
Рыбы
В начале недели, судя по карте «Маг», Рыбы смогут прийти к очередному успеху. Этот Аркан символизирует гармонию сознания и разума, что позволит избавиться от лишних эмоций, не потакать слабостям и найти выход из трудной ситуации.
По карте «Влюбленные» Рыбам предстоит сделать важный выбор и даже пожертвовать чем-то, чтобы достичь новых высот. В отношении личной жизни карта говорит об удаче, если Рыбы перестанут идти на поводу посторонних советов и сами выберут нужное направление.
Аркан «Мир» указывает на достигнутые цели и обретение своего места в жизни. По этому Аркану Рыбы смогут отдохнуть после напряженных трудовых дней и собраться с мыслями, чтобы наметить новую цель.