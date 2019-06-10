Таро-прогноз на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

Скорпион

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Аркан «Влюбленные» указывает Скорпионам на то, что им придется принять ответственное решение, которое разделит их жизнь на «до» и «после». Это значит, что прошлое нужно оставить за спиной, дав себе возможность не останавливаться на достигнутом.

Карта «Солнце» указывает на благополучное время, когда Скорпионы смогут насладиться своим положением, достичь поставленных целей и искупаться в лучах славы. По этому Аркану важно оставить гордость и не пытаться возвысить себя над окружением, чтобы не провоцировать завистников и недоброжелателей.

Карта «Луна» указывает на страхи, которые чаще всего оказываются необоснованными. Совет карты — выйти из сумерек собственных домыслов, чтобы продолжить путь к намеченной цели. По этому Аркану Скорпионам важно взять себя в руки и решиться на ответственный шаг, который поможет освободиться от всего, что пугает и сдерживает.

Стрелец

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Карта «Смерть» предупреждает Стрельцов о том, что в их жизни в скором времени произойдут резкие перемены. Карта указывает на период в жизни, когда прошлое словно отмирает, освобождая место чему-то новому. В начале недели возможны потрясения, однако Стрельцам важно держать себя в руках, чтобы избежать ошибочных шагов.

«Солнце» предвещает удачу и исполнение заветных желаний, а значит, Стрельцы смогут оправиться к середине недели и выбрать цель для ее достижения. По этому Аркану смелость и честность, а также оптимистичный настрой помогут избежать неприятностей.

Акран «Дьявол» в таро сулит Стрельцам новые испытания, справиться с которыми поможет сила воли. По этой карте на их пути будут возникать соблазны, от которых стоит отказаться, чтобы достичь того, что было запланировано, без проволочек и ошибок.

Козерог

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По карте «Суд» Козерогов ожидает успех после напряженной борьбы. Аркан указывает на то, что начало недели будет напряженным, однако верно выбранная стратегия поможет преодолеть временные трудности и сорвать куш.

По карте «Дьявол» Козероги могут выбрать неверный путь, ведущий в тупик, а значит, в середине недели им предстоит довериться голосу разума, исключив упрямство и потакание эмоциям.

«Звезда» символизирует путь к успеху, не омраченный проблемами и препятствиями. Все, что нужно Козерогам, — собраться с силами и не спеша проделать все необходимое, находясь в гармонии с собойи внешним миром. Отсутствие спешки и спокойная уверенность в себе помогут достичь желаемого уже к концу недели.

Водолей

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«Солнце» указывает на отличное начало недели, когда Водолеи смогут исполнить заветные желания, выбрать новую цель и достичь ее в короткий срок. Аркан также указывает на возможность разрешить конфликтымирным путем и зарыть топор войны.

«Колесо фортуны» символизирует перемены в лучшую сторону, однако для того, чтобы они ворвались в жизнь, Водолеям придется положиться на судьбу и не роптать, если что-то идет не так, как они запланировали.

«Мир» говорит об ожиданиях, которые оправдываются. По этому Аркану после очередного успеха Водолеям не стоит брать большой перерыв, и уже в конце недели им важно найти новую цель, чтобы приняться за нее как можно раньше.

Рыбы

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В начале недели, судя по карте «Маг», Рыбы смогут прийти к очередному успеху. Этот Аркан символизирует гармонию сознания и разума, что позволит избавиться от лишних эмоций, не потакать слабостям и найти выход из трудной ситуации.

По карте «Влюбленные» Рыбам предстоит сделать важный выбор и даже пожертвовать чем-то, чтобы достичь новых высот. В отношении личной жизни карта говорит об удаче, если Рыбы перестанут идти на поводу посторонних советов и сами выберут нужное направление.