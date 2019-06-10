У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

Анастасия находится на шестом месяце. Возлюбленная Тимати уже набрала семь килограммов и переживает по этому поводу.

Напомним, что слухи о беременности Анастасии Решетовой появились еще зимой. Избранница рэпера категорически все отрицала. Она долго не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. Когда интересное положение уже стало невозможно скрывать, модель сделала долгожданное признание.