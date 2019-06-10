Пн, 10.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Модель заставила поклонников поволноваться. Будущая мама призналась в своем микроблоге, что минувшие выходные провела дома. Анастасия Решетова только спала и пила воду, пишут Дни.ру.

Плохое самочувствие невеста Тимати объяснила метеозависимостью – Москву накрыл антициклон. Из дома модель старается выходить лишь вечерами, когда спадает жара, сообщает Teleprogramma.pro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on

Анастасия находится на шестом месяце. Возлюбленная Тимати уже набрала семь килограммов и переживает по этому поводу.

Напомним, что слухи о беременности Анастасии Решетовой появились еще зимой. Избранница рэпера категорически все отрицала. Она долго не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. Когда интересное положение уже стало невозможно скрывать, модель сделала долгожданное признание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ