Все цветы любимой женщине: Филип Киркоров растрогался на кладбище

"По уже многолетней традиции, после Концерта в Софии, я на следующее утро всегда отправляюсь к месту, где покоится 25 лет моя Мама Виктория, моя Бабушка Лидия, и мамины родственники, и по многолетней традиции все цветы с Концерта в Софии я отношу всегда ей, да простят мои поклонники , но это как символ, как знаки любви и признания к ее сыну, которые она к сожалению не успела застать при жизни , так может хотя бы так... Спасибо, Мама... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Киркоров.