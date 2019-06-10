Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

Сын заявил, что его отец четвертый день находится в медикаментозном сне, что необходимо для восстановления организма. По словам Алибасова-младшего, у 72-летнего продюсера нет проблем с дыхательными путями и желудком, однако появились сложности с заживлением кишечника, передает Lenta.