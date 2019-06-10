Не стоит переоценивать свои силы и возможности: гороскоп на 10 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)

Идеи, которые сегодня придут вам в голову, необходимо реализовать. Есть вероятность, что в ближайшем будущем они принесут весьма неплохой доход.

Телец (21 апреля – 20 мая)

День благоприятен для приобретений. Можете совершить полезные покупки, начать ремонт в доме или, в крайнем случае, сделать перестановку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала с друзьями и преодолеть другие препятствия на пути к цели, успех вам обеспечен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Самое время подумать об отдыхе. Можете поискать интересующие вас варианты, есть вероятность, что сегодня вы найдете то, что подойдет вам по всем параметрам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Дело, которым вы будете заниматься сегодня, будет успешным. Однако не стоит переоценивать свои силы и возможности — они не безграничны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Этот день стоит посвятить личным делам, благоустройству жилища либо работе на приусадебном участке. Все остальные обязанности не приведут к успеху.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Не следует браться за рискованные или сомнительные проекты и заниматься торговлей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Держите под контролем свои эмоции. Не обязательно идти напролом, чтобы добиться желаемого. Как раз сегодня лучше идти обходным путем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

День благоприятен для путешествий, а так же заключения сделок. Звезды предсказывают вам невероятно выгодные предложения, примите их.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня вам следует взяться за одно дело и довести его до конца. Основной упор должен быть сделан на качестве работы, а не на скорости.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Постарайтесь сегодня никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)