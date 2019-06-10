Пн, 10.06.2019
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Не стоит переоценивать свои силы и возможности: гороскоп на 10 июня

Женщина за рулем. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

Скорее читайте астрологический прогноз на 10 июня для всех знаков Зодиака. Самое время подумать об отдыхе. Можете поискать интересующие вас варианты. День благоприятен для приобретений, пишет Segodnya.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Идеи, которые сегодня придут вам в голову, необходимо реализовать. Есть вероятность, что в ближайшем будущем они принесут весьма неплохой доход.

Телец (21 апреля – 20 мая)

День благоприятен для приобретений. Можете совершить полезные покупки, начать ремонт в доме или, в крайнем случае, сделать перестановку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала с друзьями и преодолеть другие препятствия на пути к цели, успех вам обеспечен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Самое время подумать об отдыхе. Можете поискать интересующие вас варианты, есть вероятность, что сегодня вы найдете то, что подойдет вам по всем параметрам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Дело, которым вы будете заниматься сегодня, будет успешным. Однако не стоит переоценивать свои силы и возможности — они не безграничны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Этот день стоит посвятить личным делам, благоустройству жилища либо работе на приусадебном участке. Все остальные обязанности не приведут к успеху.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Не следует браться за рискованные или сомнительные проекты и заниматься торговлей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Держите под контролем свои эмоции. Не обязательно идти напролом, чтобы добиться желаемого. Как раз сегодня лучше идти обходным путем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

День благоприятен для путешествий, а так же заключения сделок. Звезды предсказывают вам невероятно выгодные предложения, примите их.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня вам следует взяться за одно дело и довести его до конца. Основной упор должен быть сделан на качестве работы, а не на скорости.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Постарайтесь сегодня никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Будьте последовательны в своих действиях и научитесь отстаивать свою точку зрения — сегодня это основные задачи для достижения успеха.

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