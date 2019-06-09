Фото: вы не поверите, что эта бикини-модель позирует на шестом месяце беременности!
Модель и блогер 22-летняя Белла Лючия из Австралии ждет ребенка. Сейчас она находится на шестом месяце беременности, но при этом продолжает радовать поклонников жаркими фотосессиями.
Однако среди подписчиков модели нашлись те, кто попытался уличить ее во лжи. Дело в том, что ни на одном фото Лючии пользователи не заметили характерного для ее срока животика. Даже на шестом месяце беременности она остается очень стройной. Некоторые подписчики даже предположили, что Белла «фотошопит» свой живот. Сама же Белла отрицает, что пользуется фоторедактором.
Смотрите, как меняется живот Беллы Лучии во время интересного положения. Если вы вообще заметите изменения.
Четвертый месяц беременности:
Пятый месяц беременности:
Шестой месяц беременности: