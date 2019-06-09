Фото: вы не поверите, что эта бикини-модель позирует на шестом месяце беременности!

Однако среди подписчиков модели нашлись те, кто попытался уличить ее во лжи. Дело в том, что ни на одном фото Лючии пользователи не заметили характерного для ее срока животика. Даже на шестом месяце беременности она остается очень стройной. Некоторые подписчики даже предположили, что Белла «фотошопит» свой живот. Сама же Белла отрицает, что пользуется фоторедактором.