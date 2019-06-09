«На сердце боль»: одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

«Для меня большая честь принять участие и помочь жителям Украины, живущим в условиях военных действий. Многие считают, что титулованные красавицы могут лишь улыбаться, участвовать в модных съемках и рекламных клипах. Красивым женщинам проще обратить на себя внимание, а вместе с тем обратить внимание общественности к реальным проблемам», – говорит Трийн.

«Для меня было приятно и неожиданно, что жители Украины с таким теплом встретили меня. Мое присутствие было для них знаковым. Даже красавицы из экзотических стран не вызвали столько радости и внимания. Не ожидала, что именно Эстония для большинства украинцев пример, и та страна, на которую они равняются. Если говорить о впечатлениях, то конечно они больше грустные. В регионе бедность, дети ходят в школу, но условия обучения, мягко говоря, совсем не те, какими они должны быть в двадцать первом веке в развитых странах. Дети были очень рады книгам и игрушкам. Но на сердце осталась боль, страшно, что некоторые дети видели смерть и слышали выстрелы и взрывы», – добавила Трийн.