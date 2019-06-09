«На сердце боль»: одна из самых красивых женщин Эстонии посетила зону военных действий на Украине

Трийн Линдау, обладательница титулов «Миссис Топ-модель Планеты-2018» и первой вице-миссис конкурса «Женщина Эстонии-2019» (Woman of Estonia 2019 I up runner up) по приглашению «Миссис Планеты-2018» Анны Горбань в конце мая посетила зону военных действий на Украине.
Безопасность женщин обеспечили представители ООН. В рамках благотворительной миссии финалистки «Миссис Планета-2018», в число которых входит и эстонка Трийн Линдау, во главе с Анной Горбань посетили зону военных действий. Женщины в течение двух дней находились на передовой, общались с жителями, принимали участие в раздаче гуманитарной помощи.
Цель миссии – привлечь внимание общественности к сложным условиям жизни людей, оказавшихся в зоне конфликта, собрать благотворительные средства и раздать детям книги и подарки.
По словам Трийн отправляясь в регион она прекрасно понимала, что едет в зону настоящих военных действий, но даже в мыслях не было отказаться.
«Для меня большая честь принять участие и помочь жителям Украины, живущим в условиях военных действий. Многие считают, что титулованные красавицы могут лишь улыбаться, участвовать в модных съемках и рекламных клипах. Красивым женщинам проще обратить на себя внимание, а вместе с тем обратить внимание общественности к реальным проблемам», – говорит Трийн.
«Для меня было приятно и неожиданно, что жители Украины с таким теплом встретили меня. Мое присутствие было для них знаковым. Даже красавицы из экзотических стран не вызвали столько радости и внимания. Не ожидала, что именно Эстония для большинства украинцев пример, и та страна, на которую они равняются. Если говорить о впечатлениях, то конечно они больше грустные. В регионе бедность, дети ходят в школу, но условия обучения, мягко говоря, совсем не те, какими они должны быть в двадцать первом веке в развитых странах. Дети были очень рады книгам и игрушкам. Но на сердце осталась боль, страшно, что некоторые дети видели смерть и слышали выстрелы и взрывы», – добавила Трийн.
«Радует то, что за время пребывания в зоне конфликта не было военных действий. На улицах много людей с оружием и полиции, но очень хочу верить, что разум возьмет верх и люди смогут найти мирное решение конфликта. Не важно кто прав, кто виноват, нужно сесть за стол переговоров и покончить с войной. Ни один ребенок не должен видеть войну и смерть своими глазами», – закончила она свой рассказ эстонская красавица.
Агентство Angel Models Agency выражает Трийн Линдау признательность за смелость и участие в столь благородной миссии.