Королевская семья грандиозно отметила 93-й день рождения Елизаветы II
Хотя королева Елизавета II отпраздновала свой 93-й день рождения еще 21 апреля, накануне, 8 июня, торжества по этому случаю состоялись еще раз - со всем народом Великобритании. Военный парад, авиашоу, пушечные выстрелы - так британцы поздравляют свою королеву и желают ей здоровья и долгих лет!
Эту традицию - праздновать день рождения монарха дважды - более 250 лет назад ввел король Георг II, который родился осенью, но очень хотел организовать как можно более грандиозный праздник, поэтому выбрал для проведения военного парада в свою честь лето - наиболее подходящее в плане погодных условий время.
Смотрите, как чудесно выглядела вся королевская семья на повторном 93-м дне рождения Елизаветы II!