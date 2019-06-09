Королевская семья грандиозно отметила 93-й день рождения Елизаветы II

Эту традицию - праздновать день рождения монарха дважды - более 250 лет назад ввел король Георг II, который родился осенью, но очень хотел организовать как можно более грандиозный праздник, поэтому выбрал для проведения военного парада в свою честь лето - наиболее подходящее в плане погодных условий время.