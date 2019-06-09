По стопам мамы и дедушки? Кая Каллас раскрыла секрет, кем в будущем станет ее сын
Председатель Партии реформ Кая Каллас опубликовала в Instagram рисунок своего сына Стэна. На забавной картинке мальчик показал, кем видит себя через десть лет.
«Вчера Стэн окончил детский сад. А вот его виденье себя через десять лет (хочет стать рэпером)», – написала Кая Каллас о рисунке своего сына.
Кая Каллас – политик второго поколения, которая в результатах недавних перестановках Рийгикогу так и не стала премьер-министра. Стоит отметить, что эту должность в свое время занимал его отец Сийм Каллас. Хотя Партия Реформ победила на выборах, премьер-министром Эстонии остается председатель Центристской партии Юри Ратас.
Отец маленького Стэна – бывший государственный чиновник и эстонский политик, нынешний коммерческий директор Таави Вескимяги. В отличие от своих родных, пока мальчик видит свое будущее в сфере развлечений.
Кто знает, может быть маленького Стэна на самом деле ждет большой успех на музыкальном поприще. А может быть, спустя много лет, он все же решит пойти по стопам мамы и дедушки, тогда о желании стать рэпером все будут вспоминать с улыбкой. Время покажет!