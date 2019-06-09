Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

Увы, надежды поклонников на то, что расставание пары было временным, не оправдались. Впрочем, судя по всему, Ксения и Максим сохранили приятельские отношения. До недавнего момента Собчак не давала никаких комментариев о расставании с мужем. Однако в разговоре с корреспондентом телеканала НТВ знаменитость подтвердила, что теперь они официально разведены. На вопрос о совместном отдыхе на Кипре телеведущая сказала, что прилетела туда исключительно по деловым вопросам, а все слухи о воссоединении с Виторганом — не более чем фейк.