«Аккуратненько, Наташа»: Глюкоза без нижнего белья опозорилась, неприлично задрав ноги у Урганта

Популярная певица Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, вместе с голливудскими звездами Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон стала гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант».

В гости к Урганту артистка пришла в белом платье, под которым, судя по кадрам, по всей видимости, не было нижнего белья. По крайней мере верхней его части.

Как старому знакомому Глюкоза рассказала Ивану о своем совместном домашнем ужине с солистом Aerosmith Стивеном Тайлером, что сам Ургант подтвердил снимком двух артистов в обнимку на берегу океана.

Попросив отныне ее называть только Глюкозой, певица поделилась с ведущим методикой восстановления тела после йоги, которой увлекается Наталья. О ней она узнала у одного немецкого врача.

«Нужно делать всего три упражнения. И они оказались очень легкими и простыми. Прямо сейчас могу вам показать», – сказала гостья и тотчас принялась демонстрировать свои навыки.

Как оказалось, одним из полезных упражнением для позвоночника является подобие «позы лотоса». Ее-то, сидя на диване, и попыталась продемонстрировать в эфире Глюкоза, опасно задрав ноги перед камерой. В результате чего зрители могли наблюдать знаменитую сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун, когда героиня продемонстрировала ошалевшим полицейским, что на ней не надеты трусики, пишет TopNews.

«Аккуратненько сейчас Наташа, аккуратно», – предупредил Ургант гостью, когда она начала менять позу, запрокидывая ногу на ногу, неприлично задрав платье перед камерой.

Чтобы как-то выйти из неловкой ситуации, Иван поспешил завершить упражнения Глюкозы перед камерой.