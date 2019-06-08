Брэд Питт отказался быть лицом организации по защите прав натуралов

Организация Super Happy Fun America, созданная тремя белыми мужчинами для защиты прав людей с традиционной сексуальной ориентацией, планировала ударить по гей-парадам своим «парадом натуралов» в Бостоне. У них был наготове розово-голубой флаг, несколько девизов вроде «Круто быть натуралом» и «Я таким родился» и даже известное лицо организации, пишет Супер.
На роль своего символа члены отряда выбрали почему-то не героя пацанских цитатников Джейсона Стейтема и даже не сурового Тома Харди, а Брэда Питта, разместив на сайте промо-фото фильма «Мистер и миссис Смит» с прифотошопленной Дженнифер Энистон с лассо. Только вот сам Питт отказался от роли тотемного натурала и, по данным TMZ, пригрозил активистам судом, если они будут настаивать. Парни поняли с первого раза и быстро удалили его фотографии – вместо них там теперь красуется надпись «цензура».
Если верить президенту Super Happy Fun America, люди с традиционной ориентацией сегодня стали «угнетаемым большинством», и их отряд воинствующих натуралов не собирается сдаваться: «Мы будем бороться за свои права и гордиться собой, не боясь осуждения и ненависти. Придет тот день, когда натуралы наконец будут на равных с представителями остальных ориентаций».