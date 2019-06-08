Сб, 8.06.2019
Видео: звезды шансона обратились с посланием к жителям Эстонии! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Звезду шоу «Холостяк» Дарью Клюкину стали травить в Сети за дебютную композицию

Звезду шоу «Холостяк» Дарью Клюкину стали травить в Сети за дебютную композицию

Дарья Клюкина.

ФОТО: Instagram

Дарья Клюкина после окончания проекта была обласкана вниманием. Ее пригласили попробовать себя и в качестве актрисы, и модельная карьера пошла в гору. Похоже, девушка поверила в то, что талантливый человек талантлив во всем. И решила стать певицей, пишет Экспресс Газета.

"Прежде чем записать эту песню, - я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит", - написала она под видео, на котором поет на своей странице в Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Дарья Клюкина (@klyukina_d) on

Поклонники девушки, которые обычно поддерживают ее во всех начинаниях, на этот раз не были к ней благосклонны. Они посоветовали ей никогда больше не петь, а то станет второй Буровой - мол, у той они слуха ни голоса, у Дарьи - не лучше.

"Петь не стоит. Честно, это не плохо, но не профессионально", "Еще одна Бузова запела", "Ужасно, если честно", "Голоса вообще нет", "Фальшивит жёстко", - написали комментаторы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ