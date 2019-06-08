Планеты будут крайне изменчивыми и очень непредсказуемыми: гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

На этой неделе люди могут распускать о Львах слухи и сплетни. Единственной причиной для этого является зависть. Если кто-то лжет и лицемерит, чтобы вставить палку в колеса Льву, то для последнего это доказательство того, что путь выбран правильно. Словесные перепалки и конфликты на почве соперничества будут лишними — нужно уважать своего врага, каким бы он ни был.

Дева

Девы могут столкнуться с лживой информацией. И это очень хорошо, ведь это значит, что Вселенная помогает им вскрывать правду. Истина не всегда бывает приятной, но она важна для развития. Возможно, придется расстаться с некоторыми бесчестными людьми. Прощать стоит только тех, кто подводит впервые. Всем, кому шанс на исправление уже давался, дарить его снова не желательно.

Вполне возможно, что одинокие Девы встретят на этой неделе свою любовь. Гадание на бумаге поможет проверить любовную совместимость с партнером. Тем, кто уже в отношениях, в конце недели лучше заняться совместными делами, а в первые пару-тройку дней дать второй половинке отдохнуть.

Весы

У Весов намечаются проблемы в сфере финансов и на работе. Заговоры от неприятностей помогут обойти стороной все неурядицы. В целом, звезды предсказуемы, довольно размеренны в своей активности. В незапланированные поездки лучше не отправляться, потому что есть риск срыва планов.

При всем при этом связи с окружающими могут разрушаться без особых на то причин. Весам не нужно искать в себе изъяны, так как ситуация еще изменится. Энергетические запасы Весов будут иссякать быстрее, поэтому лучше ограничить физическую активность и научиться как следует отдыхать после работы.

Скорпион

Привлечение любви — вот основная задача Скорпионов на эту неделю. 14 и 15 июня их ожидает большая удача в этой сфере жизни. На эти дни можно смело планировать романтические свидания и знакомства. Обаяние Скорпионов вырастет многократно, поэтому им также удастся победить своих врагов в финансовой и деловой сферах, добиться признания начальства и коллег.

Астрологи советуют не бояться дипломатичного подхода к решению проблем, ведь договориться всегда проще, чем развязывать войну. Компромиссы пойдут на пользу и в любви, и в дружбе. Звезды и планеты могут поспособствовать появлению легких конфликтов, так что подобный подход будет действительно весьма полезным.

Стрелец

Для Стрельцов самыми неудачными и неблагоприятными днями недели будут понедельник и вторник, но не потому, что планеты в эти дни окажутся в плохом положении и диссонансе, а просто по причине начала новой недели. В целом настроение планет будет очень стабильным, но стоит выделить два самых благоприятных дня — пятница и воскресенье. В эти дни ночные светила будут максимально созидательными.