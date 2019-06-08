В Беверли-Хиллз продают особняк Брэда Питта и его бывшей жены

В Беверли-Хиллз продается особняк, где когда-то жили душа в душу Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Бывшие супруги приобрели дом сразу после свадьбы, в 2000 году и продали через год после развода в 2006 году. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на Daily Mail.