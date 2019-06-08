Сб, 8.06.2019
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В Беверли-Хиллз продают особняк Брэда Питта и его бывшей жены

** FILE ** In this May 13, 2004 file photo, Brad Pitt, left, arrives with his Jennifer Aniston at the screening of his film "Troy," at the 57th International Film Festival in Cannes, southern France. (AP Photo/Patrick Gardin, file) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: PATRICK GARDIN / AP

В Беверли-Хиллз продается особняк, где когда-то жили душа в душу Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Бывшие супруги приобрели дом сразу после свадьбы, в 2000 году и продали через год после развода в 2006 году. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на Daily Mail.

Тогда дом стоил 13,5 миллионов долларов, однако сейчас покупателю придется выложить 49 миллионов. В доме пять спален, 12 ванных, мраморные полы и столовая на 20 гостей. На прилегающей территории есть бассейн с теннисным кортом и гостевой домик.

Фото дома можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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