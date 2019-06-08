Сб, 8.06.2019
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  • Дима Билан рассказал, как ему удается обходить по популярности молодое поколение артистов

Дима Билан рассказал, как ему удается обходить по популярности молодое поколение артистов

Дима Билан.

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Певец Дима Билан после получения награды Муз-ТВ сообщил Лайфу, что входит в тройку артистов, находящихся на слуху у публики благодаря радиостанциям.

В ответ на волнующий многих вопрос, "почему на манеже всё те же", Билан рассказал о масштабах артистической деятельности и "заполонении" эфира собой.

— Я в тройке артистов, которые больше всего ротируются на радиостанции и за десятилетие прошли довольно много прокрутов, что не может не сработать в некую складчину и позволяет быть на слуху, — прокомментировал ситуацию певец.

Также Билан добавил, что ему весело жить и у него много идей, которые ждут реализации.

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