Дима Билан рассказал, как ему удается обходить по популярности молодое поколение артистов

В ответ на волнующий многих вопрос, "почему на манеже всё те же", Билан рассказал о масштабах артистической деятельности и "заполонении" эфира собой.

— Я в тройке артистов, которые больше всего ротируются на радиостанции и за десятилетие прошли довольно много прокрутов, что не может не сработать в некую складчину и позволяет быть на слуху, — прокомментировал ситуацию певец.