Обнародованы снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны.
В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий, пишут Dni. Продюсер лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.
Жорин отметил, что жизнь Алибасова «разделилась на две части – до «Крота» и после». Юрист уверен: тот переживет всех недоброжелателей.
«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. С днем рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно», – написал Жорин под снимками.
Ранее адвокат заявил, что входит в число наследников Алибасова. Что именно полагается Жорину в случае смерти продюсера – неизвестно.
Напомним, что Бари Алибасов был доставлен в одну из московских больниц. Продюсер выпил средство для промывки труб. Близкие знаменитости сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли и отравился. Шоумен получил сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили Бари Алибасова в медикаментозный сон.