Обнародованы снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари. С днем рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно», – написал Жорин под снимками.