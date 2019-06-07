Трагедия Алибасова: СМИ рассказали в деталях, как это произошло

72-летний российский продюсер Бари Алибасов продолжает бороться за жизнь. Издание «Московский комсомолец» приводит подробное описание этого инцидента.
По словам журналистов у продюсера был эмоциональный разговор по телефону. бари Каримыч находился в домашней студии и обсуждал детали звукозаписи и аранжировки.
«Процесс сопровождался некоторой нервозностью», - цитирует издание слова родных.
Все случилось внезапно. Было темно, а Бари Каримыч был без очков. С плохим зрением он нащупал оставленную сантехниками жидкость для прочистки труб. Алибасов решил, что это напиток. Он не посмотрев налил содержимое в стакан и выпил залпом.
Когда он понял, что произошло, то немедленно вызвал помощников. В тот день Алибасов был дома один. Продюсера доставили в больницу, где врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. В СМИ появились новости о предстоящей операции, но пока точных подтверждений этому нет.
На данный момент продюсер введен медикаментозный сон. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь группы «На-На» Вадим Горжанкин.
6 июня адвокат Сергей Жорин поделился в Twitter подробностями завещания российского продюсера Бари Алибасова. Юрист утверждает, что он тоже указан в документе. Он также намекает на неожиданный поворот для наследников.